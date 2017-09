AP'de Türkiye Oturumu - Strazburg

AB Komisyonu'nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, "Türkiye, stratejik bir bölgede Avrupa Birliği'nin kilit bir ortağıdır. Biz ortağız, zor bir ortaklık ama çok sayıda temel konu hakkında iş birliği yapıyoruz. Açık, dürüst ve eleştirel, bazen yapıcı, bazen de çok çetin bir diyaloğa sahibiz" dedi.



Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Türkiye ve AB ilişkisi ele alınarak, üyelik müzakereleri ve iki taraf arasındaki ilişkilerin geleceği masaya yatırıldı.



Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulunda "AB ve Türkiye ilişkisi" konulu oturum düzenlendi.



Oturumun açılışında konuşan Johannes Hahn, iki tarafın da gelişmelerden memnun olmadığına değinerek, "Türk muhataplarımızla son görüşmemizde, ilişkilerimizin uzun boylu olabilmesi için mevcut gidişatı tersine çevirmemizin aciliyetini dile getirdik." ifadelerini kullandı.



Hahn, "Türkiye, stratejik bir bölgede Avrupa Birliği'nin kilit bir ortağıdır. Biz ortağız, zor bir ortaklık ama çok sayıda temel konu hakkında iş birliği yapıyoruz. Açık, dürüst ve eleştirel, bazen yapıcı, bazen de çok çetin bir diyaloğa sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.



Parlamentoda sürekli Türkiye'deki gelişmelerin ele alındığını dile getiren AP'nin Rumen üyesi Cristian Dan Preda, "Bu yıl üçüncü kez Türkiye konusunu ele aldık, aslında bir karar verme zamanı gelmiştir. Masadan üyelik hedefini kaldırırsak yerine ne koyacağız, hangi hedefi koyacağız. AB olarak buna karar vermeliyiz." diye konuştu.



AP Türkiye Raportörü Kati Piri, "Türk halkının önünden AB üyeliği hedefinin kaldırılması çok büyük bir hata olur" sözleriyle popülizm ve yabancı düşmanlığının bu tartışmayı tekeline almaması gerektiğini savundu.



"Bugünün gerçek hasta adamı Avrupa Birliği'dir"



Uluslar ve Özgürlükler Avrupa'sı Grubunun (ENF) Fransız üyesi Edouard Ferrand, AB yetkililerinin tavrını eleştirerek, "Bir asır önce Türkiye'den Avrupa'nın hasta adamı olarak bahsediyorduk ama sanıyorum bugünün gerçek hasta adamı Avrupa Birliği'dir." ifadelerini kullandı.



Parlamentoda Avrupa'nın Türkiye'ye tavrını eleştiren Ferrand, şöyle devam etti:



"Türkiye'yi hiç bir sonucu olmayacak müzakere masasına davet ettiniz. Göçmenleri AB üyeliği karşılığında değiş tokuş yapmayı istediniz. Avrupa halkı felaket projenizi istemiyor. Yolunuzu şaşırdınız. Türkiye, büyük ülke, bu büyük halk, sizin teklifinizden farklı bir şey hak ediyor. Sonu belli olan bir süreçte hem Türkiye'ye, hem de AB'ye zaman kaybettirdiniz."



Alman üyelerden söz alma yarışı



Türkiye konulu oturumda AP'nin Alman üyelerinin söz alma yarışına girdikleri gözlendi. AP'de Sosyal Demokrat Grubunun (S&D) Başkan Yardımcısı da olan Knut Fleckenstein, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye hakkındaki çağrılarının destek bulmadığına işaret ederek, "(Gelecek ay yapılacak) AB Liderler Zirvesi'nde bir ortak karara varılabileceğini sanmıyorum. Merkel'in eleştirilerini kimse desteklemedi." dedi.



Bir başka Alman üye Renate Sommer, "Başka bir ülke ile buna benzer bir ilişkimiz olsaydı AB'nin tavrı çok daha sert olurdu. Türkiye'ye karşı bir şey yapamıyoruz. Bu da AB'yi gülünç duruma düşürüyor." şeklinde konuştu. Arne Gericke de Türk yetkililer tarafından sürekli ülkesinin Nazi geçmişinin hatırlatıldığından yakındı.



Fransız parlamenter Marie-Christine Vergiat, Merkel'in seçim kampanyasına Türkiye'nin AB üyeliğini alet ettiğini söyledi.



Yeşiller Grubu Eş Başkanı Ska Keller, ekonomik yaptırım çağrısında bulunarak, "Gümrük Birliği gibi bir kozumuz var elimizde ve Türkiye'ye karşı bu kozu kullanabiliriz." diye konuştu.



AP Genel Kurulu, temmuz ayında aldığı bir kararla Türkiye'nin AB üyeliğinin askıya alınmasını tavsiye etmişti. Bir ülkenin üyelik müzakerelerine son verebilmek için üye ülkelerin tamamının onayı gerekiyor.