AP'de Türkiye oturumu: Gümrük Birliği askıya alınsın

23.10.2019 14:28

Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusuna başlattığı askeri operasyon Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda tartışıldı. Avrupa Parlamenterleri, perşembe günü Avrupa Birliği Konseyi'ni göreve çağıran konu ile ilgili bir önergeyi oylayacak. AB'nin şantajlara boyun eğmemesi gerektiğini belirten parlamenterler Brüksel'in uluslararası bir aktör olarak hareket etmesini talep etti.



Yaklaşık üç saat süren oturumda kürsüde konuşan Avrupa Parlamenterlerinin neredeyse tamamı askeri harekatı ve Avrupa Birliği'nin bu duruma sessiz kalmasını kınadı. Söz alan parlamenterler Türkiye'ye aktarılan fonların kesilmesi, üyelik müzakerelerinin tamamen durdurulması, bütün üye ülkelerin silah ambargosu uygulaması, Gümrük Birliği'nin askıya alınması ve ekonomik yaptırımların uygulanmasını talep etti. Euronews.com'da Görüntüle