AP'de duygusal Brexit oturumu: İngiliz vekillere göz yaşları ve 'Bu sadece hoşçakal' şarkısıyla veda
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AP'de duygusal Brexit oturumu: İngiliz vekillere göz yaşları ve 'Bu sadece hoşçakal' şarkısıyla veda

Brüksel'deki AP Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, İngiltere'nin yaklaşık yarım asırlık AB üyeliğini sonlandıracak Brexit Anlaşması göz yaşları içinde onaylandı.

30.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:04
AP'de duygusal Brexit oturumu: İngiliz vekillere göz yaşları ve 'Bu sadece hoşçakal' şarkısıyla veda

Avrupa Parlamentosu (AP), 'nin Birlikten ayrılık koşullarını düzenleyen Brexit Anlaşması'nı göz yaşları içinde onayladı.


Brüksel'deki AP Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, İngiltere'nin yaklaşık yarım asırlık AB üyeliğini sonlandıracak Brexit Anlaşması, 49 'hayır' oyuna karşın 621 'evet' oyuyla kabul edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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