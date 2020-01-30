AP'de duygusal Brexit oturumu: İngiliz vekillere göz yaşları ve 'Bu sadece hoşçakal' şarkısıyla veda
Brüksel'deki AP Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, İngiltere'nin yaklaşık yarım asırlık AB üyeliğini sonlandıracak Brexit Anlaşması göz yaşları içinde onaylandı.
30.01.2020 14:03 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:03
Brüksel'deki AP Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, İngiltere'nin yaklaşık yarım asırlık AB üyeliğini sonlandıracak Brexit Anlaşması göz yaşları içinde onaylandı. View on euronews
Kaynak: Euronews.com