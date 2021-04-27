AP'de dokunulmazlığı kaldırılan ırkçı Yunan vekil tutuklandı
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AP'de dokunulmazlığı kaldırılan ırkçı Yunan vekil tutuklandı

AP'de dokunulmazlığı kaldırılan ırkçı Yunan vekil tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylama sonucu dokunulmazlığı kaldırılan, Yunanistan'da suç örgütü ilan edilen ırkçı Altın Şafak Partisi üyesi Ioannis Lagos, Belçika'nın başkenti Brüksel'de tutuklandı.

Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylama sonucu dokunulmazlığı kaldırılan, Yunanistan'da suç örgütü ilan edilen ırkçı Altın Şafak Partisi üyesi Ioannis Lagos, Belçika'nın başkenti Brüksel'de tutuklandı.

Avrupa Parlamentosu'nda yapılan dün yapılan oylama sonucu, Yunanistan'da 13 yıl hapis cezasına çarptırılan ırkçı Altın Şafak Partisi üyesi ve AP milletvekili Ioannis Lagos'un dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Oylama sonucunun bugün açıklanmasının ardından ırkçı vekil Lagos'un uluslararası tutuklama emri kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de tutuklandığı bildirildi. Irkçı vekil, Twitter'da yaptığı paylaşımda da Belçika polisine ait araçta olduğunu ve cezaevine götürüldüğünü ifade etti.

Lagos'un üyesi olduğu Altın Şafak Partisi, Yunan mahkemesi tarafından "suç örgütü" olarak ilan edilirken, bazı üyeleri de örgütü yönettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmıştı. 7 Ekim 2020'de 13 yıl hapis cezasına mahkum edilen Lagos, dokunulmazlığını kullanarak Brüksel'e kaçmıştı.

Lagos, geçtiğimiz yıl ise Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'nun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda kağıttan yapılmış Türk Bayrağı'nı yırtarak provokasyona imza atmıştı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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