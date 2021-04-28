AP'de dokunulmazlığı kaldırılan ırkçı Yunan milletvekili, Yunanistan'a iadesine karşı çıktı
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AP'de dokunulmazlığı kaldırılan ırkçı Yunan milletvekili, Yunanistan'a iadesine karşı çıktı

AP'de dokunulmazlığı kaldırılan ırkçı Yunan milletvekili, Yunanistan'a iadesine karşı çıktı
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) dokunulmazlığını kaldırmasının ardından Belçika'da gözaltına alınan ve ülkesinde 13 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olan ırkçı Yunanistanlı AP milletvekili Yannis Lagos, Yunanistan'a iade edilmesine karşı çıktı.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) dokunulmazlığını kaldırmasının ardından Belçika'da gözaltına alınan ve ülkesinde 13 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olan ırkçı Yunanistanlı AP milletvekili Yannis Lagos, Yunanistan'a iade edilmesine karşı çıktı.

Yunanistan'ın uluslararası tutuklama emri çıkarması nedeniyle dokunulmazlığı kalktığı için başkent Brüksel'deki evinde dün gözaltına alınan eski Altın Şafak Partisi üyesi Lagos bugün mahkemeye çıkarıldı.

Savcılığın açıklamasına göre, Lagos, Yunanistan'a iadesini kabul etmediğini belirtti. Belçika mahkemesi, Lagos'un gözaltında tutulmasına karar verdi.

Savcılık, ırkçı Yunan milletvekilinin iadesi konusunda mahkemenin 15 gün sonra karar vereceğini duyurdu.

Aşırı sağcı Altın Şafak Partisi, Yunanistan'da mahkeme tarafından "suç örgütü" olarak kabul edilmiş, bu örgütü yönettikleri gerekçesiyle Lagos'un da aralarında bulunduğu bazı parti üyeleri hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Lagos, hakkında 13 yıllık hapis cezası verildiği 7 Ekim 2020'de dokunulmazlığını kullanarak Yunanistan'dan Brüksel'e kaçmıştı.

Irkçı siyasetçi, Altın Şafak Partisinden AP milletvekilliğine seçildikten sonra Altın Şafak'tan istifa ederek "Ulusal Halk Vicdanı" adı altında kendi partisini kurmuştu. 47 yaşındaki Lagos, ırkçı faaliyetleri ve yüz kızartıcı pek çok suç nedeniyle daha önce de tutuklanmış ve cezalar almıştı.

AP'de bağımsız milletvekili olan Lagos'un dokunulmazlığının kaldırılmasını Yunanistan makamları talep etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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