AP'de Ab-Türkiye Müzakerelerinin Dondurulmasını Öngören Rapor Kabul Edildi (3)

Avrupa Parlamentosunda AB-Türkiye müzakerelerinin dondurulmasını öngören rapor 477 oy ile kabul edildi.



Avrupa Parlamentosu'nda dün görüşülen Türkiye Raporu'na ilişkin bugün yapılan oylamaya 638 parlamenter katıldı. Oylamaya katılanlardan 477 parlamenter Türkiye ile müzakerelerin dondurulması yönünde oy kullanırken, 64 parlamenter müzakerelerin devam etmesi yönünde tercih kullandı.



AP Türkiye raportörü Kati Piri tarafından hazırlanan raporda Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısı yapılıyor.



Raporda, "16 Nisan anayasa değişikliği paketinin mevcut haliyle yürürlüğe girmesi halinde" Türkiye ile üyelik müzakerelerinin "derhal ve resmen askıya alınması" için AB üyesi ülkeler ve Avrupa Komisyonu'na çağrıda bulunuluyor.



Piri oylama öncesinde yaptığı konuşmada,"Oylama öncesinde dün gece Türkiye'de yaşananları anlatmak istiyorum. Dün gece Türkiye'de, aralarında Uluslararası Af Örgütü Direktörü de olmak üzere, sekiz insan hakları savunucusu tutuklandı. Aralarında bir İsveç bir de Alman vatandaşı olan tutukluların nerede olduklarıyla ilgili bilgi verilmezken, avukatlarıyla da görüşmeleri engelleniyor. Avrupa Parlamentosu'nun bu insanların derhal salıverilmesini talep etmesinin zamanının geldiğini düşünüyorum." dedi.



Bu karara Anayasa değişikliği paketinin kuvvetler ayrılığı ilkesi ve Kopenhag kriterleriyle uyumlu olmaması gerekçe gösteriliyor. Avrupa Parlamentosu Kasım 2016'da aldığı bir diğer kararda da üyelik müzakerelerinin "dondurulması" çağrısında bulunmuştu.



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Oylamadan görüntüler - İstanbul