AP : Böyle devam edersek Dünya'daki kaynakların üç katına ihtiyacımız olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AP : Böyle devam edersek Dünya'daki kaynakların üç katına ihtiyacımız olacak

28.02.2021 12:40 | Son Güncelleme: 28.02.2021 12:44
AP : Böyle devam edersek Dünya'daki kaynakların üç katına ihtiyacımız olacak

Avrupa Parlamentosu (AP), Dünya üzerindeki kaynaklar hakkında dikkat çeken açıklama yaptı.

Avrupa Parlamentosu (AP), Dünya üzerindeki kaynaklar hakkında dikkat çeken açıklama yaptı. AP, "Şu anda yaptığımız gibi kaynakları sömürmeye devam edersek 2050 yılına kadar Dünya'daki kaynakların üç katına ihtiyacımız olacak" dedi.

Avrupa Komisyonu üye ülkelerdeki israfı azaltmak ve ürünleri daha sürdürülebilir hale getirme hedefiyle, Döngüsel Ekonomi Eylem Planı'nı hazırladı. Bu kapsamda, 2050'ye kadar 'al-at' ekonomisinden karbon nötr, sürdürülebilir ve tamamen döngüsel bir ekonomiye geçmeyi hedefliyor. Ancak AP, kaynakların tüketiminin bu hızla devam etmesi sonucunda 2050'ye kadar Dünya'daki kaynakların 3 katına ihtiyaç duyulabileceği konusunda uyardı.

'DÖNGÜSEL EKONOMİ YENİ İŞ FIRSATLARI YARATACAK'Pratikte, israfı minimuma indirme anlamına gelen döngüsel ekonominin karbon emisyonunu azaltırken, ekonomik büyümeye teşvik edeceği ve yeni iş fırsatları yaratacağı öngörülüyor.AP,  döngüsel ekonomi için tedarik zincirinin tüm aşamalarının sürdürülebilirlik kapsamında ilerletilmesi gerektiğini belirtirken dönüşüm için; plastik, tekstil, e-atık, su ve besin maddeleri, paketleme, piller ve taşıtlar, yapılar ve inşaat olmak üzere yedi temel alan belirledi.

Avrupa Birliği, israfın önlenmesini ve ürünlerin mümkün olduğunca yeniden kullanılmasına teşvik etmek istediklerini belirtirken, çevre ve insanların sağlığı için en zararlı seçeneğin 'atık gömme' olduğunu ifade etti.


AP : Böyle devam edersek Dünya'daki kaynakların üç katına ihtiyacımız olacak
AP : Böyle devam edersek Dünya'daki kaynakların üç katına ihtiyacımız olacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Süleyman Soylu Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Lady Gaga Serdar Ortaç Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Hakan Kutlu Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AP : Böyle devam edersek Dünya'daki kaynakların üç katına ihtiyacımız olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 12:55:05. #1.14#
title