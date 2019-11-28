AP, BM zirvesi öncesi küresel ısınma konusunda 'acil durum' ilan edecek
Avrupa Parlamentosu (AP), Madrid’de gelecek hafta düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Konferansı öncesi, küresel ısınma konusunda duyarlılığı artırmak amacıyla bugün bir bildiriyi oylayacak.
28.11.2019 13:11 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:11
Avrupa Parlamentosu (AP), Madrid'de gelecek hafta düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Konferansı öncesi, küresel ısınma konusunda duyarlılığı artırmak amacıyla hazırlanan bir bildiriyi bugün oylayacak.
Genel kurulda oylanacak olan "iklim acil durumu" konulu bildiriye bütün siyasi grupların destek vermesi bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com