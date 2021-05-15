AP Başkanı ve CEO'su Pruitt: "İsrail saldırısı karşısında şoke olduk ve dehşete düştük"
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AP Başkanı ve CEO'su Pruitt: "İsrail saldırısı karşısında şoke olduk ve dehşete düştük"

AP Başkanı ve CEO'su Pruitt: 'İsrail saldırısı karşısında şoke olduk ve dehşete düştük'
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Gary Pruitt, İsrail ordusunun AP ofisinin bulunduğu binayı vurması karşısında "şoke olduklarını" ve "dehşete düştüklerini" bildirdi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Gary Pruitt, İsrail ordusunun AP ofisinin bulunduğu binayı vurması karşısında "şoke olduklarını" ve "dehşete düştüklerini" bildirdi.

AP'nin Başkanı ve CEO'su Pruitt, İsrail ordusunun Gazze'de AP ve Aljazeera gibi uluslararası medya kuruluşlarının da olduğu binayı hedef almasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Pruitt, açıklamasında, "AP ofisine ev sahipliği yapan binaya yapılan oldukça rahatsız edici İsrail saldırısı karşısında şoke olduk ve dehşete düştük." ifadesini kullandı.

İsrail'in söz konusu binada AP ve diğer medya kuruluşlarının olduğunu uzun zamandır bildiğini ve buna rağmen saldırının yapıldığını kaydeden Pruitt, saldırıdan önce binayı boşaltmaları yönünde uyarı aldıklarını ve tüm çalışanlarının saldırıdan önce binadan ayrıldığını belirtti.

İsrail ordusu ve ABD Dışişleri Bakanlığı ile irtibat halinde olduklarını ve süreci takip ettiklerini vurgulayan Pruitt, "Bu oldukça rahatsız edici bir gelişme. Korkunç bir can kaybından son anda kurtulduk. Çok sayıda AP muhabiri ve serbest habercisi binanın içindeydi ve şükür ki onları sağ salim tahliye edebildik. Bugün yaşanan olaydan dolayı dünya, Gazze'de neler olduğu hakkında daha az şey bilecek." değerlendirmesini yaptı.

İsrail savaş uçakları, Gazze'de içinde AP ve Katar merkezli televizyon kanalı Aljazeera'nin ofislerinin de bulunduğu 13 katlı binayı bugün vurarak yıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

İsrail ordusu, Gazze'deki Associated Press (AP) ile Al-Jazeera'nın ofisinin olduğu binayı vurdu (3)
İsrail ordusu, Gazze'deki Associated Press (AP) ile Al-Jazeera'nın ofisinin olduğu binayı vurdu (3)
İsrail ordusu, Gazze'deki Associated Press (AP) ile Al-Jazeera'nın ofisinin olduğu binayı vurdu (2)
İsrail ordusu, Gazze'deki Associated Press (AP) ile Al-Jazeera'nın ofisinin olduğu binayı vurdu (2)
İsrail ordusu, Gazze'deki Associated Press (AP) ile Al-Jazeera'nın ofisinin olduğu binayı vurdu
İsrail ordusu, Gazze'deki Associated Press (AP) ile Al-Jazeera'nın ofisinin olduğu binayı vurdu
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