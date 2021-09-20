AP Başkanı Sassoli, Strazburg'da hastanede tedavi görüyor - Haberler
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AP Başkanı Sassoli, Strazburg'da hastanede tedavi görüyor

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
AP Başkanı Sassoli, Strazburg'da hastanede tedavi görüyor

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli'nin 15 Eylül'den bu yana zatürreden Fransa'nın Strazburg kentindeki hastanede tedavi gördüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli'nin 15 Eylül'den bu yana zatürreden Fransa'nın Strazburg kentindeki hastanede tedavi gördüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sassoli'nin Sözcüsü Roberto Cuillo, yaptığı yazılı açıklamada, Sassoli'nin 15 Eylül akşamı Strazburg Hastanesine kaldırıldığı ve tetkikler sonucu zatürre tespit edildiği aktarıldı.

Ardından Sassoli'nin tedavisine başlandığını ifade eden Cuillo, AP Başkanının sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Cuillo, 14 Eylül gecesi Sassoli'nin ateşinin çıktığını, yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını belirtti.

Sassoli, 15 Eyül'de Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurulunda bir oturumun başkanlığını yapamamış ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in kurulda, Komisyonun icraatlarını ve gelecek yıl için önceliklerini anlattığı geleneksel "Birliğin Durumuna" ilişkin yaptığı konuşmaya katılamamıştı.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri
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