AP Başkanı Sassoli'nin ölümü Avrupa'da üzüntüyle karşılandı

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli'nin iki haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi nedeniyle Avrupalı liderler taziye mesajları paylaştı.

Sassoli'nin ölümü dolayısıyla Avrupa genelinde pek çok lider, bakan ve uluslararası kurum, sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden ve yazılı açıklamalarla taziye mesajı gönderdi.

Ayrıca Brüksel'deki AB kurumlarında bayraklar yarıya indirildi.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, "AB, Sassoli'nin yasını tutarken ailesinin ve İtalyan halkının yanındadır." denildi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Charles Michel, AP Başkanı Sassoli'nin ölümünden duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Michel, "samimi ve tutkulu bir Avrupalı" olarak tanımladığı Sassoli'nin sıcaklığını, cömertliğini, gülümsemesini şimdiden özlediklerini kaydederek, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, mesajında, Sassoli'nin kaybının kendisini derinden üzdüğünü belirterek "David Sassoli, tutkulu bir gazeteciydi, olağanüstü bir AP Başkanı'ydı, her şeyden öte sevgili bir arkadaştı. Düşüncelerim ailesiyle." ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi de Sassoli'nin vefatı nedeniyle taziyelerini dile getirdiği mesajında, "Devlet adamı, tam bir Avrupa yanlısı, tutkulu bir gazeteci olan Sassoli, dengenin ve cömertliğin bir simgesiydi. Bu özellikleri her siyasi konumdan ve her Avrupa ülkesinden tüm meslektaşları tarafından her zaman tanınmıştır. Zamansız ve ani ölümü bizi üzdü. Eşi Alessandra Vittorini'ye çocukları Livia ve Giulio'ya, tüm sevdiklerine devlet ve kendi adıma başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Sassoli'nin vefat haberi ne kadar üzücü. Pandemi sürecinde daha sosyal ve birlik bir AB için kararlılıkla çalışan, Avrupa değerlerinin büyük savunucusu, ileri görüşlü bir dost. Ailesine ve dostlarına başsağlığı diliyorum." diye yazdı.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer da Sassoli'ninin vefatından duyduğu üzüntüyü ifade ederek AP Başkanının Avrupa'ya her yönüyle inanmış birisi olduğunu, bu zor zamanda aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunduğunu kaydetti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit aracılığıyla Twitter'dan yaptığı paylaşımda, David Sassoli'nin ölüm haberini "dehşet içinde" öğrendiğini belirterek "Avrupa kararlı bir Parlamento Başkanını, İtalya zeki bir politikacıyı ve Almanya iyi bir dostu kaybetti. Düşüncelerimiz onun ailesiyle birlikte." ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Sassoli'nin ölümünün kendisini çok üzdüğünü belirterek "AP Başkanı olarak, defalarca anlaşmazlıkların üstesinden gelmeyi ve böylece bir bütün olarak Parlamentoyu güçlendirmeyi başardı. Bizler onun mültecilere insani muameleye olan sarsılmaz bağlılığını unutmayacağız." paylaşımında bulundu.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, AP Başkanı Sassoli'nin ölümü üzerine Twitter'da paylaştığı taziye mesajında, "Hem kendi ülkesine hem de Avrupa Birliği'ne büyük hizmetleri olmuş, kendini işine adamış bir Avrupalıydı. Çok özlenecek." ifadesine yer verdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Sassoli'nin hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Avrupa'yı dünyada bir barış ve demokrasi ışığı olarak gören vizyonu, ebedi bir miras olarak parlamaya devam edecek." mesajını paylaştı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau da İtalyanca yazdığı Twitter iletisinde, "Büyük bir İtalyan ve Avrupalı olan Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin ölümünü derin üzüntüyle öğrendim. Düşüncelerim ailesi ve yurttaşlarıyla." ifadesini kullandı.

Malta Başbakanı Robert Abela da Sassoli'nin ölümünün kendisini derinden üzdüğünü ifade ederek "AP'ye daha fazla dayanışma ve demokrasi için yaptığı katkı yaşamaya devam edecek." dedi.

Sassoli, 2019'da AP Başkanı seçilmişti

Siyasete atılmadan önce gazetecilik yapan ve ilk kez 2009'da AP'ye seçilen Sassoli, 2019'da başkanlık pozisyonuna getirilmişti. Sassoli, 17-20 Ocak'ta Strazburg'daki oturumda yapılacak AP başkanlık seçiminde yeniden adaylığını koymamıştı.

AP'den daha önce yapılan açıklamada 65 yaşındaki Sassoli'nin bağışıklık sistemindeki bozukluktan kaynaklanan ciddi bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.

26 Aralık'tan bu yana tedavisi devam eden Sassoli'nin resmi faaliyetleri iptal edilmişti.

Sassoli daha önce de zatürre nedeniyle eylül ayında hastaneye kaldırılmış, AB zirveleri gibi üst düzey toplantılara katılamamıştı.

Sassoli'nin sözcüsü Roberto Cuillo, Twitter'dan da yaptığı açıklamayla AP Başkanı Sassoli'nin yerel saatle 01.15'te İtalya'nın kuzeydoğusundaki Aviano şehrinde kaldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri

