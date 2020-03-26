AP Başkanı Sassoli: "Korona virüs karşısında demokrasi askıya alınamaz" Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin korona virüs ile ilgili gerçekleştirilen olağanüstü oturumun açılışında yaptığı konuşmada, "Korona virüs karşısında demokrasi askıya alınamaz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin korona virüs ile ilgili gerçekleştirilen olağanüstü oturumun açılışında yaptığı konuşmada, "Korona virüs karşısında demokrasi askıya alınamaz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile birlikte korona virüs salgınına karşı alınacak tedbirler kapsamında gerçekleştirilen oturum öncesinde konuşan AP Başkanı David Sassoli salgına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sassoli, olağanüstü bir durum yaşandığına vurgu yaparak, "Personel ve üyelerin sağlığını korumak için hızla değişen koşulları öngörmeye çalışarak son haftalarda benzeri görülmemiş kararlar almak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı. Sassolini, "Elbette yavaşladık. Fakat durmadık çünkü demokrasi böylesine dramatik bir krizin ortasında askıya alınamaz. Gerçekten de, bu zor zamanlarda vatandaşlarımızın hizmetinde olmak bizim görevimizdir. Yasama organı olarak, yardım etme imkanımız, imkanımız ve görevimiz var" dedi.

Telekonferansla gerçekleştirilecek toplantının AP tarihinde bir ilk olduğunu hatırlatan Sassolini, "Bugün, eşi görülmemiş bu olağanüstü formatta uzaktan da olsa birlikteyiz. Bu parlamentonun demokratik çalışmalarının devam edebileceğini garanti ederek bu salgınla mücadeleye katkımızı yapmaya kararlıyız. İnsanlara hizmet etmenin, toplumlarımıza hizmet etmenin ve Avrupa'daki hastanelerimizin koğuşlarında kendilerini feda eden sağlık çalışanlarına hizmet vermenin tek yolu budur" diye konuştu.

Açıklamasında AP'in geçtiğimiz günlerde korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden çalışanı için de konuşan Sassolini, "Birkaç gün önce, bu korkunç virüs bizi çok yakından vurdu. Genç bir hayatı, AP'de bizimle birlikte çalışan genç bir adamı öldürdü. En derin başsağlığı dileklerimiz Giancarlo ailesine ve korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden tüm insanların ailelerine gidiyor" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA