AP Başkanı Sassoli hayatını kaybetti

İtalya'da bir süredir hastanede tedavi gören Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli hayatını kaybetti.

AP Başkanı Sassoli'nin Sözcüsü Roberto Cuillo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Sassoli'nin bugün yerel saatle 01.15'te İtalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Cenazenin tarihi ve yerinin daha sonra bildirileceğini ifade eden Sözcü Cuillo daha önceki açıklamasında, "AP Başkanı David Sassoli, bağışıklık sisteminin işlev bozukluğundan kaynaklanan ciddi bir komplikasyon nedeniyle 26 Aralık'tan beri İtalya'da hastanedeydi. Sonuç olarak tüm resmi faaliyetleri iptal edildi" ifadelerini kullandı.

Küçük yaşlardan itibaren eğitim derneklerinde yer aldığı belirtilen Sassoli, Partito Democratico (PD) 2007'de kurulduğunda, doğru yer olduğunu düşündü. 7 Haziran 2009'da Avrupa Parlamentosu'na merkez İtalya üyesi olarak seçildi. 2009-2014 yasama meclisinde, Avrupa Parlamentosu'ndaki PD delegasyonu başkanıydı. 2014 yılında yeniden Avrupa Parlamentosu üyesi seçildi ve Akdeniz Politikası, bütçe ve binalardan sorumlu Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı seçildi. Ulaştırma ve Turizm Komitesi'nin bir üyesiydi ve Avrupa demiryolu reformu (4'üncü Demiryolu Paketi) ve 'Tek Avrupa Hava Sahası'na liderlik etti. Mayıs 2019'da orta İtalya'da Avrupa Parlamentosu üyesi olarak üçüncü dönemine başladı ve 3 Temmuz'da Avrupa Parlamentosu Başkanı seçildi.