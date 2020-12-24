AP Başkanı Sassoli'den İngiltere-AB ticaret anlaşması mesajı

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere arasında varılan Brexit sonrası ticaret anlaşmasının ardından yayınladığı mesajda, "Parlamento sürekli olarak adil ve kapsamlı bir anlaşmayı savundu ve önceliklerimizin bu nihai anlaşmaya yansıtıldığından eminiz" dedi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere arasında varılan Brexit sonrası ticaret anlaşmasının ardından yayınladığı mesajda, "Parlamento sürekli olarak adil ve kapsamlı bir anlaşmayı savundu ve önceliklerimizin bu nihai anlaşmaya yansıtıldığından eminiz" dedi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere arasında varılan Brexit sonrası ticaret anlaşması nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajında anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Sassoli, "Bugün, AB ile İngiltere arasındaki gelecekteki ilişkiler konusunda Parlamentonun ayrıntılı olarak inceleyeceği bir anlaşmaya varılmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum" diye konuştu. Sassoli açıklamasında, "Parlamento, AB ve İngiltere müzakerecilerine, bu tarihi anlaşmaya son dakikada da olsa ulaşma yönündeki yoğun çabaları için teşekkür ediyor ve tebrik ediyor. İngiltere'nin AB'den ayrılma kararından hala derin bir üzüntü duysam da müzakere yoluyla bir çözümün her iki tarafın da çıkarına olduğuna her zaman inandım. Bu anlaşma artık yeni bir ortaklık kurmamız için temel oluşturabilir" ifadelerini kullandı.

"Yalnızca birkaç gün içinde AB hukuku İngiltere'de artık geçerli olmayacak" diyen Sassoli, "İngiltere hükümeti tek pazarı, Gümrük Birliği'ni terk etmek ve serbest dolaşımı sona erdirmek istediğinde açıktı. Kararların sonuçları var, AB ile İngiltere arasındaki seyahat ve ticaret eskisi kadar sorunsuz olmayacak ve bir anlaşmaya varmak için son teslim tarihini uzatarak daha sorunsuz bir geçişe izin vermemek İngiltere hükümetinin tercihiydi" dedi.

Sassoli, "Parlamento, kırmızı çizgilerimizde en başından beri net davrandı ve müzakereler boyunca tam desteğimizi alan AB'nin Baş Müzakerecisi Michel Barnier ile yakın bir şekilde çalıştık. Parlamento sürekli olarak adil ve kapsamlı bir anlaşmayı savundu ve önceliklerimizin bu nihai anlaşmaya yansıtıldığından eminiz. Avrupa Parlamentosu anlaşmayı onaylamaya karar verirse nasıl uygulandığını yakından izleyecektir" şeklinde konuştu. Açıklamanın sonunda iki tarafın ilişkilerine vurgu yapan AP Başkanı Sassoli, "Brexit ne olursa olsun, AB ve İngiltere ortak değerleri ve çıkarları paylaşmaya devam ediyor. İkimiz de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne saygı üzerine kurulmuş birlikleriz ve iklim değişikliğinden terörizme kadar birçok ortak zorlukla karşı karşıyayız. Bu anlaşma bir başlangıçtır. yeni ortaklığımızı inşa etmemiz gereken nokta" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı