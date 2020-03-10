AP Başkanı kendini karantinaya aldı Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, korona endişesi nedeniyle kendini 14 günlük karantinaya aldı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, korona endişesi nedeniyle kendini 14 günlük karantinaya aldı.



Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, geçtiğimiz hafta İtalya'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından kendini 14 günlük karantinaya aldı. Brüksel'deki evinden dışarı çıkmayan Sassoli, çalışmalarını da evinden yürütüyor.



Sassoli, karantina kararını önlem amacıyla aldığını açıkladı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA