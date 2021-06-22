AOSEB Başkanı Bahar Vakıfbank yetkilileri ile bir araya geldi
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AOSEB Başkanı Bahar Vakıfbank yetkilileri ile bir araya geldi

AOSEB Başkanı Bahar Vakıfbank yetkilileri ile bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSEB) Başkanı Ali Bahar, Vakıfbank üst düzey yetkilileri ile bir araya geldi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSEB) Başkanı Ali Bahar, Vakıfbank üst düzey yetkilileri ile bir araya geldi.

AOSEB'den yapılan açıklamaya göre, toplantıda Vakıfbank Ticari Bankacılık Pazarlama Başkanı Ahmet Yılmaz, Vakıfbank Akdeniz Bölge Müdürü Mehmet Arıöz ile birim ve şube müdürlerinden oluşan heyet, Bahar'ı ziyaret edip bölge sanayicilerinin finansmana erişimini kolaylaştıracak yeni ürünleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumda, Banko Dijital Çek adı verilen yeni ödeme sistemi ile Antalya OSB katılımcılarının DBS, teminat mektubu, kredi kartı gibi ürünlerle garantili vadeli satış ve alış yapan tüm müşterileri için dördüncü bir tahsilat ve ödeme kanalı oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahar, kamu bankalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemi boyunca sağlık çalışanları kadar özverili çalıştıklarını ve sağladıkları destekler ile iş dünyasını rahatlattıklarını kaydetti.

Bahar, yapılan çalışmaların sanayiciler üzerinde olumlu bir etki bıraktığını belirterek, "Bu süreçte kamu bankaları ile ilgili olumlu bir hafıza oluştu. Çünkü çok güzel ve işlevsel destekler sağlandı, sağlanmaya da devam ediliyor. Sizlerin nezdinde tüm kamu bankalarımıza ve çalışanlarına teşekkür ederiz." dedi.

Kovid-19 salgını nedeniyle etkilenen turizm ve turizm tedarikçisi 50'den fazla sektörü rahatlatacak yeni uygulamaların da hayata geçmesi gerektiğini vurgulayan Bahar, şöyle devam etti:

"Doğru firmaları tespit edip kredibilitelerini geliştirmeliyiz ki yeni yatırımların, yeni istihdam alanlarının önü açılsın. İş dünyası ile finans dünyasının yüksek konsantrasyonla, uyum içinde olması gereken bir dönemdeyiz, entegrasyonu sağlamak adına iletişimi ve istişareyi en üst seviyede tutmalıyız."

Ticari Bankacılık Pazarlama Başkanı Ahmet Yılmaz da kamu bankası olarak ihracatçıya, yatırımcıya ve sanayiciye destek vermeyi amaçladıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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