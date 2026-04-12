AOSB Semt Polikliniği'nde hizmet yelpazesi genişliyor

AOSB sınırları dahilinde bölge çalışanlarının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla 2023 yılında hizmete açılan ve 7/24 acil hizmet dahil 12 branşta sağlık hizmeti verilen AOSB Semt Polikliniği'nin hizmetlerine yeni halkalar eklendi.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Semt Polikliniği, yeni branşların eklenmesiyle hizmet kapasitesini genişletti. AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, sanayiciler ve çalışanlar için sağlık hizmetlerini güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. OSB Semt Polikliniği'nde sağlık hizmetlerinin yeni branşlarla genişletildiğini belirten Akpınar, şu bilgileri paylaştı:

"Sigara Bırakma Polikliniği, KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) ve Obezite Polikliniği hizmetleri devreye alındı. Bu yeni hizmetlerle birlikte sanayicilerin ve çalışanların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kapsamlı şekilde ulaşmasını hedefliyoruz"

Akpınar, AOSB'de yalnızca üretimin değil, çalışanların sağlığının da öncelikli konular arasında yer aldığını söyledi. Akpınar, "Sanayimizin sürdürülebilirliği için çalışanlarımızın sağlığı büyük önem taşıyor. Bu anlayışla AOSB Semt Polikliniğimizde hizmet çeşitliliğini artırmaya devam ediyoruz." dedi.

Akpınar, poliklinikte sunulan hizmetlerin erken teşhis, sağlıklı yaşam bilinci ve kronik hastalıkların önlenmesi açısından önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini ifade etti.

Yeni Hizmetler ve Çalışma Günleri

Akpınar, AOSB Semt Polikliniği'nde hizmet vermeye başlayan yeni branşlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Sigara Bırakma Polikliniği, her salı günü 09.00-15.30 saatleri arasında hizmet verecek. KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) ve Obezite Poliklinikleri ise her pazartesi ve cuma günü 09.00-15.30 saatleri arasında hasta kabul edecek."

Randevu Sistemi

Akpınar, muayene ve tarama işlemleri için randevu sisteminin aktif şekilde kullanılması gerektiğini söyledi. Akpınar, MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi), Alo 182 ve doğrudan poliklinikten randevu alınmasıyla bu hizmetlere erişilebileceğini kaydetti.

Akpınar, "AOSB Semt Polikliniğimizde genişletilmiş hizmet kapasitemizle tüm sanayicilerimizin ve çalışanlarımızın yanındayız. Sağlıklı bir yaşam için herkesin düzenli kontrollerini yaptırmasını öneriyoruz." dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı