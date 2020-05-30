AOSB içinde ücretsiz servis hizmeti başlatıldı
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AOSB içinde ücretsiz servis hizmeti başlatıldı

Sanayicilerin kendilerini farklı hissedecekleri, "Yenilikçi OSB" vizyonuyla hizmet veren Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü, sanayicilere sunduğu hizmetlere ek olarak, "AOSB Bölge İçi Ücretsiz Servis Hizmeti" başlattı.

AOSB içinde ücretsiz servis hizmeti başlatıldı
30.05.2020 09:22 | Son Güncelleme: 30.05.2020 09:25

Sanayicilerin kendilerini farklı hissedecekleri, "Yenilikçi OSB" vizyonuyla hizmet veren Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü, sanayicilere sunduğu hizmetlere ek olarak, "AOSB Bölge İçi Ücretsiz Servis Hizmeti" başlattı.

Adana OSB Bölge Müdürlüğü, kent merkezine 23 kilometre mesafede 1590 hektar alanda kurulu ve yaklaşık 40 bin kişinin istihdam edildiği bölge içerisindeki ulaşıma önemli kolaylık sağladı.

Sanayicilerin temel ihtiyacı olan yol, su, enerji, atık su arıtma, ruhsatlandırma gibi hizmetlerin sorunsuz, kaliteli ve ekonomik olarak verilmesinin yanı sıra sanayicilerin işini kolaylaştırma, ihtiyaçlarını eksiksiz giderme çabasında olan AOSB Bölge Müdürlüğü'nce, bölge içerisinde ulaşımı kolay ve ekonomik bir şekilde çözümleyebilmek amacıyla yeni bir hizmet daha başlatıldı.

Bölge Müdürü Ersin Akpınar imzasıyla yapılan duyuruda; hizmetlerini sürekli çeşitlendiren yenilikçi bir OSB olan Adana OSB'de, 27 Mayıs Çarşamba günü itibariyle bölge içi ücretsiz servis hizmeti başlatıldığı bildirildi. Duyuruda, her gün 08.00 ile 17.00 saatleri arasında düzenli olarak hizmet verileceği belirtilerek, servis saatleri ve güzergah bilgileri de paylaşıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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