AOSB'deki 14 firma ikinci 500'de
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AOSB'deki 14 firma ikinci 500'de

AOSB'deki 14 firma ikinci 500'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının listelendiği ISO 2'nci 500'de Adana'dan listeye giren 18 firmanın 14'ü Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) faaliyet gösteren firmalar arasında yer aldı.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının listelendiği ISO 2'nci 500'de Adana'dan listeye giren 18 firmanın 14'ü Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) faaliyet gösteren firmalar arasında yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın 2020 yılı sonuçlarına göre, AOSB'de faaliyet gösteren Pilyem Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş. 37'nci, Atlasdenim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 42'nci, Tat Nişasta İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 91'nci, Oğuz Gıda San. ve Tic. A.Ş. 161'nci, Bakırlar Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 273'ncü, Oğuz Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 281'nci, Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. A.Ş. 286'ncı, Ulusoy Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 316'ncı, Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş. 378'nci, Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 407'nci, Netafim Sulama Sistemleri San. Tic. LTD ŞTİ. 425'nci, ismini açıklamayan bir firma 190'ıncı, ADASO'ya kayıtlı olmayan fakat AOSB'de faaliyet gösteren; Chryso-Kat Katkı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. 88'inci, Della Gıda San. ve Tic. A.Ş. 221'inci ve Polisan Kimya Sanayii A.Ş. de 307'nci sırada yer aldı.

AOSB'de faaliyet gösteren 14 firmanın yanı sıra, Adana Sanayi Odasına kayıtlı fakat AOSB dışında faaliyet gösteren, Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş. 62'nci, Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 64'ncü, Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş de listede 399'ncu sırada yer aldı.

AOSB Başkanı Bekir Sütcü, tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin 2020 yılındaki tüm ekonomik beklentileri alt üst ettiğini, doğal olarak Türkiye'nin de bundan etkilendiğini belirterek, "Zor bir yıldı. Her şeye rağmen üreten, istihdam sağlayan ve ihracatla ülke ekonomisine değer katarak, listede yer alan firmalarımızı, tüm sanayicilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Sütcü, pandeminin açtığı yaraların sarılmaya başlamasıyla birlikte gelecek yıl açıklanacak 2021 yılı verilerinde, Adana'dan daha fazla firmanın listede yer almasını umut ettiğini sözlerine ekledi.

İstanbul Sanayi Odası tarafından geçen yıl açıklanan Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda Adana'dan listeye giren 21 firmanın 18'i AOSB'de faaliyet gösteren firmalardan oluşmuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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