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AOSB'de yılın ilk çeyreği

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde yılın ilk çeyreğindeki elektrik, doğalgaz ve su tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre artış göstermeye devam etti.

AOSB'de yılın ilk çeyreği
28.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:00

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde yılın ilk çeyreğindeki elektrik, doğalgaz ve su tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre artış göstermeye devam etti. Mart ayındaki tüketim artışı küresel salgın Korona virüsün doğal bir sonucu olarak hız kesse de ülke ekonomisi, istihdamı ve ihracatı için bacalar tütmeye devam ediyor.

Türk Sanayisinin Güneydeki Üssü konumunda bulunan Adana OSB'de, Mart ayında elektrik tüketimi 125.756.569 kWh, üç aylık ortalama tüketim 127.799.930 Kwh olarak gerçekleşti. Elektrik tüketimi Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,05, Şubat ayında yüzde 16,90 artış göstermesine rağmen Mart ayındaki artış yüzde 1,05 oldu.

Mart ayındaki su tüketiminin 1.856.608 m3, üç aylık ortalama tüketimin 1.917.33 m3 olduğu Adana OSB'de, bir önceki yıla göre Ocak ayında yüzde 22,99 artış, Şubat ayında ise yüzde 20,67 tüketim artışı gerçekleşti. Mart ayındaki tüketim artışı 4,28 olarak kaydedildi.

Yılın ilk çeyreğindeki doğalgaz tüketiminde de geçen yılın aynı dönemine göre artış oldu. 14.964.672 sm3 olan Mart ayındaki doğalgaz tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,54 arttı. Tüketim artışı Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,99, Şubat ayında ise yüzde 15,68 yükseliş gösterdi. Mart ayındaki ortalama doğalgaz tüketimi ise 15.969.758 sm3 oldu.

Bu arada, korona virüsle mücadele kapsamında devletin aldığı tüm tedbirlerin harfiyen uygulandığı Adana OSB'de, sanayicilerin işini kolaylaştıracak bir takım kararlar da alındı.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar imzasıyla sanayicilere gönderilen duyuruda; Yönetim Kurulu'nun, küresel ölçekte yaşanmakta olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, yatırım sürecindeki AOSB Atık Su Arıtma Tesisi kapasite artışı ve revizyon işleri için toplanmakta olan "Yatırım bedeline katılım payı" faturalandırma işlemlerine 3 ay süre ile ara verilmesine karar verildiği bildirildi.

Bunun yanı sıra resmi makamların aldığı kararlar ve önlemlere ek olarak AOSB Bölge Müdürlüğünce, sanayicileri için alınan tedbirler kapsamında, reaktif enerji tüketimlerindeki değişkenlikler göz önünde bulundurularak Mart ve Nisan ayı fatura dönemlerinde reaktif enerji bedelinin alınmamasına da karar verildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Ekonomi Manşet

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