AOSB'de turnuva heyecanı devam ediyor
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AOSB'de turnuva heyecanı devam ediyor

AOSB Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl "Mehmetçik" adına gerçekleştirilen futbol turnuvasında 2. tura çıkan takımlar belli oldu.

05.03.2020 10:03 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:08
AOSB'de turnuva heyecanı devam ediyor

AOSB'de faaliyet gösteren firmaların çalışanlarından oluşan takımları 2. tura çıkmak için kıyasıya mücadele etti.

Çalışanların yoğun iş tempolarına sağlıklı bir mola vermeleri, moral ve motivasyon sağlamaları amacıyla her sene düzenlenen futbol turnuvasında AFAD takımı rekor bir skorla rakibinin filelerini 18 kez havalandırdı.

Dostluk, centilmenlik ve anlayışın hakim olduğu turnuvada oyuncuların aileleri de destek vermek için tribünlerde yerlerini aldı.

Kaynak: Bültenler

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