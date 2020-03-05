AOSB'de turnuva heyecanı devam ediyor

05.03.2020 10:03 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:08

AOSB'de faaliyet gösteren firmaların çalışanlarından oluşan futbol takımları 2. tura çıkmak için kıyasıya mücadele etti.

Çalışanların yoğun iş tempolarına sağlıklı bir mola vermeleri, moral ve motivasyon sağlamaları amacıyla her sene düzenlenen futbol turnuvasında AFAD takımı rekor bir skorla rakibinin filelerini 18 kez havalandırdı.

Dostluk, centilmenlik ve anlayışın hakim olduğu turnuvada oyuncuların aileleri de destek vermek için tribünlerde yerlerini aldı.

Kaynak: Bültenler