AOSB'de tüketim verileri arttı

24.10.2019 11:08

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde (AOSB), eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre tüketim elektrikte yüzde 15,8, doğal gazda yüzde 12,8 ve suda yüzde 16,37 arttı.

AOSB'den yapılan açıklamaya göre, organize sanayide, üretim artışının göstergesi olarak da kabul edilen elektrik, doğal gaz ve su kullanımında artış yaşandı.

Organize sanayi bölgesinde, 2019'un eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre elektrik tüketimi yüzde 15,8, doğal gaz tüketimi yüzde 12,8, su tüketimi ise yüzde 16,37 oranında yükseldi.

Bu yılın 9 aylık verilerine göre ise geçen yılın aynı bölümüne göre tüketim elektrikte yüzde 5,1, doğal gazda yüzde 6,36 ve suda yüzde 7,6 oranında arttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, ülke geleceği için üreten ve istihdam yaratan organize sanayi bölgelerinin kalkınmanın öncüsü olduğunu belirtti.

AOSB'nin üretimdeki yerinin önemine değinene Sütcü, "Tüketim verileri ve artan parsel tahsisleri, sanayicilerin her koşulda ülke ekonomisi için çalıştığını kanıtladı. Bizler de tamamı sanayicilerden oluşan yönetim kurulu olarak, sanayicilerimize sorunsuz bir altyapı ile kesintisiz hizmet sunup sadece üretime odaklanmaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA