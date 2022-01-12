AOSB'de MESEM İrtibat Bürosu açıldı

ADANA (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB), Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) İrtibat Bürosu hizmete açıldı.

AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu giriş katında hizmet verecek olan Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosunun açılış törenine; Adana Vali Yardımcısı Muzaffer Şahiner, Vali Yardımcısı V. Mustafa Kaya, Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Erdal Sevim, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Kahya Demirhan, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan katıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Erdal Sevim, törendeki konuşmasında, "Ülkemizin 81 vilayetinde sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir açılış programı yapılıyor. Bunlardan birisini de AOSB'de açıyoruz. Bu merkezler ile iş gücü piyasasındaki arz talep dengesini oluşturmak, mesleki ve teknik eğitim mezunlarının istihdam oranlarını artırmak ve işgücünün gerçek iş ortamlarında yetişmesi sağlamak amaçlanıyor" dedi.

Adana'da mesleki eğitim alanında 62 merkez bulunduğunu, bunlardan 6 tanesinin bağımsız olduğunu ve toplam 11 bin 198 öğrencinin bulunduğunu ifade eden Erdal Sevim, bu sayının son aylarda hızla yükseldiğini belirtti.

Merkezin avantajları

Merkezin öğrencilere sunacağı avantajlara da dikkati çeken Erdal Sevim, şöyle devam etti:

"Bu merkezlerimizde eğitim alan öğrencilerimiz dahil oldukları programları bitirdikten sonra alanlarında işe yerleşme oranında yüzde 88 avantaj sahibi oluyor. 11'nci sınıfın sonunda kalfalık belgesi, 12'nci sınıfı bitiren öğrencilerimiz ise ustalık belgesi alabiliyorlar. Meslek lisesi diploması olmayıp bu kurumdan eğitim alanlar meslek diploması almaya hak kazanıyorlar. Yine okulda bir gün, işletmelerde 4 gün eğitim söz konusu olabiliyor. İş kazalarına karşı sigorta ile ilgili avantaj da söz konusu. 9'ncu sınıftan itibaren, yani lise 1, 2 ve 3'ncü sınıflarda 1.275 TL sigortalı maaş, 12'nci sınıflarda 2.125TL gibi önemli bir gelir elde etmiş oluyorlar. Tabi bunlara ilave olarak lise ve üniversite mezunları 27 haftalık eğitimden sonra ustalık belgesi gibi hayatlarına yön verecek önemli bir belgeye sahip olabiliyorlar. Merkezimiz, öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun."

Açılış konuşmasının ardından merkezin açılış kurdelesi, törene katılan davetliler tarafından kesildi. - ADANA