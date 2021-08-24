AOSB'de Kuluçka Merkezi hazırlıkları sürüyor
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AOSB'de Kuluçka Merkezi hazırlıkları sürüyor

AOSB'de Kuluçka Merkezi hazırlıkları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü'nün; girişimcilere ve akademisyenlere projelerini geliştirip, inovatif çalışmalar üretebilecekleri Kuluçka Merkezi'nin kurulum hazırlıkları devam ediyor.

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü'nün; girişimcilere ve akademisyenlere projelerini geliştirip, inovatif çalışmalar üretebilecekleri Kuluçka Merkezi'nin kurulum hazırlıkları devam ediyor. Bu kapsamında, AOSB ve SASA Polyester arasında yapılabilecek ortak proje ve iş birliklerine yönelik istişarelerde bulunmak üzere toplantı gerçekleştirildi.

AOSB Kuluçka Merkezi, bilim, teknoloji, inovasyon ve tasarımı bir araya getiren alt yapı imkanları ile öğrencilerin, yeni mezunların ve akademisyenlerin girişimci ruhunu desteklemeyi; kendinden sonraki nesillere ilham olacak genç girişimci iş insanları yetiştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, merkezin bilinirliğinin artırılması ve sunulacak hizmetlere yönelik toplantılar gerçekleştiren AOSB uzmanları, SASA firmasına ziyarette bulundu.

AOSB Proje Destek Ofisi Koordinatörü ve Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen ile AOSB Proje Destek Ofisi Proje Uzmanı Özkan Özbek tarafından SASA'ya gerçekleştirilen ziyaret kapsamında toplantıya, SASA firmasını temsilen AR-GE ve Laboratuvar Yöneticisi Dr. Eray Şenli katıldı.

Ortak projeler konuşuldu

Toplantıda; AOSB'de kurulacak Kuluçka Merkezi kapsamında SASA firması ile yapılması planlanan iş birlikleri konuşuldu. AOSB'de kurulacak Kuluçka Merkezi'nde girişimcilere verilecek ücretsiz mentörlük hizmetlerine yönelik bilgilendirme yapılırken, AOSB'de bulunan firmalar ile SASA Polyester arasında yapılabilecek ortak projelere yönelik fikir alışverişi gerçekleştirildi.

AOSB Kuluçka Merkezi girişimci yetiştirecek

AOSB Kuluçka Merkezi, nitelikli tekno-girişimin ortaya çıkması için gerekli temel alt yapıyı sağlayacak. Canlı bir inovasyon ve teknoloji geliştirme ekosistemi oluşturarak, bölgenin bir çekim merkezi haline gelmesini ve organik olarak büyümesini sağlayacak bir yapı olacak. Bölgenin dinamikleri ve insan kaynakları değerlendirilerek, inovatif ve teknoloji odaklı çalışmalar üreten girişimcilerin yetiştirilmesi sağlanırken; Adana'nın rekabetçiliğini artıracak yeni bir alt yapı daha oluşturacak. Bu doğrultuda merkez, girişimcilerin ihtiyaç duyacakları temel gereksinimleri kendi bünyesinde sağlayacak. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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