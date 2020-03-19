SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› AOSB'de korono virüs önlemleri - Ekonomi
Organize Sanayi Bölgesi, Koronavirüs, Akpınar, Adana, Ekonomi

AOSB'de korono virüs önlemleri

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü, ülke genelinde Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için yaygınlaştırılan önlemler kapsamında, bölgedeki firmaların servis araçlarının dezenfeksiyon işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştiriyor.

19.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:40
AOSB'de korono virüs önlemleri

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü, ülke genelinde Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için yaygınlaştırılan önlemler kapsamında, bölgedeki firmaların servis araçlarının dezenfeksiyon işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştiriyor.

Sanayicilerin kendilerini farklı hissedecekleri, yenilikçi bir OSB vizyonuyla hizmet veren AOSB Bölge Müdürlüğünce, sanayicilere sunulan hizmetlere ilave olarak randevulu bir sistem aracılığı ile Bölgede yer alan firmaların servis araçlarının dezenfekte edilmesi için ekip oluşturuldu.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar imzasıyla sanayicilere yapılan duyuruda; tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tespit edilen Koronavirüs (Covid - 19) etkileri kapsamında bir dizi tedbirler alındığı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"AOSB Bölge Müdürlüğü olarak tüm sanayicilerimiz ve çalışanlarını bilgilendirme ve virüs yayılımı hakkında farkındalık oluşturma ile başladığımız Covid - 19 önlemlerimiz kapsamında Bölgemiz içerisinde yer alan tüm ortak kullanım alanları dezenfekte edilmiş, etkinliklerimiz ve eğitimlerimiz ertelenmiş, Sağlık Bakanlığımızca açıklanan ve uyulması gereken bilgileri içeren afişler tüm sanayicilerimize dağıtılmaya başlanmıştır.

AOSB Bölge Müdürlüğümüzce sunduğumuz hizmetlere ilave olarak randevulu bir sistem aracılığı ile Bölgemizde yer alan firmaların servis araçlarının dezenfekte edilmesi hizmeti de vermekteyiz. Bu kapsamındaki çalışma hafta içi 08: 30 - 16: 30 saatleri arasında Bölgemizde bulunan Arif Uçurum ve Hacı Oğuz Camii lokasyonunda gerçekleştirilecektir.

Bu çerçevede servis araçlarının ilaçlanmasını talep eden firmalarımızın "mis.adanaorganize.org.tr/randevu" linkini tıklayarak firma ismi, araç plakası gibi talep edilen detayları eksiksiz bir şekilde sisteme girerek randevu oluşturmaları gerekmektedir."

Bölge Müdürü Ersin Akpınar, virüs ile mücadele süresince bölgede faaliyet gösteren sanayicilerin ve çalışanlarının sağlığının korunmasının öncelikleri olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Bu virüs bilindiği gibi hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin ağız, burun ve gözlerine temasıyla, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaşabilmektedir. Bu nedenle firmalarımız kendi çalışma sahalarında gerekli önlemleri alıyor olmakla birlikte her gün binlerce personelin taşındığı servis araçlarının dezenfeksiyonu da büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda sanayicilerimize destek sağlamak amacıyla böyle bir hizmeti başlatmış bulunuyoruz."

Akpınar, gerek halk sağlığı ve gerekse ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyan virüsün etkilerine karşı tehlike tamamen ortadan kalkıncaya kadar önlemleri azami düzeyde sıkı tutmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - ADANA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor! Almak isteyen sıra bekliyor Ekonomi
Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor! Almak isteyen sıra bekliyor
Kamuda evden çalışma olacak mı? Bakan Albayrak yanıt verdi Ekonomi
Kamuda evden çalışma olacak mı? Bakan Albayrak yanıt verdi
Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine bir indirim daha geldi Ekonomi
Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Bir otomotiv devi daha korona nedeniyle Türkiye'de üretimi durduruyor Ekonomi
Bir otomotiv devi daha korona nedeniyle Türkiye'de üretimi durduruyor
Koronavirüs dünyaca ünlü dergiyi de vurdu! Basılı yayına son verdi Ekonomi
Koronavirüs dünyaca ünlü dergiyi de vurdu! Basılı yayına son verdi
Koronavirüs Türkiye'de hayatı durdurdu! 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi Ekonomi
Koronavirüs Türkiye'de hayatı durdurdu! 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı
Türk çift, salgını dize getirdi! Koronavirüsü 10 dakikada tespit ediyor
Türk çift, salgını dize getirdi! Koronavirüsü 10 dakikada tespit ediyor
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi
Son dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor
Son dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte madde madde devreye girecek 21 ekonomik tedbir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte madde madde devreye girecek 21 ekonomik tedbir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 65 yaş üstüne maske ve kolonya ücretsiz dağıtılacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 65 yaş üstüne maske ve kolonya ücretsiz dağıtılacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Tom Hanks Cem Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Mart İtalya Futbol Futbolcu
Şu an buradasınız: AOSB'de korono virüs önlemleri - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 17:29:07. #1.14#
title