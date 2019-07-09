AOSB'de "Endüstri 4.0 ve Digital Makinalar" semineri

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan firmalara yönelik, giderleri azaltarak, düşük maliyetli, az enerji harcayan, az yer kaplayan ve yüksek kalitede ürün üreten fabrikaların rekabet gücünü arttıran "Endüstri 4.0 ve Digital Makinalar" konulu seminer düzenlendi.

Bölge Müdürlüğü Seyhan Toplantı Salonu'nda, verilen seminerde, sanayi kuruluşlarının çok küçük bütçeler ile çok ciddi dönüşümler sağlayabilecek teknolojiler ve dijital dönüşümleri gerçekleştirmelerinin ipuçları paylaşıldı.

Protekno Endüstri 4.0 & IoT Grup Müdürü İbrahim Kuşçu, sunumunda, Türkiye'nin Endüstri 1.0, 2.0, 3.0'ı kaçırdığını ve geç kaldığını ancak endüstri 4.0'ı yakalaması gerektiğini belirterek, "Eğer yabancı firmalar ile rekabet gücümüzü arttırmak istiyorsak bir an önce dönüşümümüzü tamamlamamız gerekir. Ancak, bu şekilde üreten ülkelerin yanında yerimizi alabiliriz" dedi.

Endüstri 4,0'ın insan kaynağından ve enerjiden sağladığı tasarrufa dikkat çeken Kuşçu, bunları daha akılcı bir alana yönlendirip, daha inovatif çalışmalar yaparak kazancın arttırılabileceğini söyledi.

İbrahim Kuşçu, konuşmasının sonunda, "Sanayi kuruluşlarımızda küçük bütçeler ile ciddi dönüşümler sağlayabilecek yeni nesil teknolojileri, dijital fabrikaları ve A'dan Z'ye dijital dönüşüm için Endüstri 4.0 'ın ipuçlarını paylaştığım seminerimize ev sahipliği yaparak, bizleri sanayicilerimizle buluşturan AOSB Bölge Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Hager Doğu Akdeniz & Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Sefer Acer ise dijital fabrikaya geçiş için gerekli tüm sistemler konusunda bilgi verdiği sunumunda, dijital fabrika çözümlerinin Endüstri 4.0'a geçiş sürecini hızlandıracağına vurgu yaptı. Acer, bu konuda izlenecek süreci tüm detaylarıyla örnekleriyle anlattıktan sonra yol haritasını da çizdi.

AOSB'de faaliyet gösteren firmaların temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı seminerin konuşmacıları, sunumlarının ardından katılımcıların sorularını yanıtladılar. - ADANA

Kaynak: İHA