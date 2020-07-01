AOSB çalışanlarına antikor testi AOSB Bölge Müdürlüğü çalışanlarının koronavirüse karşı bağışıklık durumlarının tespiti amacıyla antikor testi uygulandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde 11 Mart 2020 tarihinden itibaren görülmeye başlayan koronavirüs ile mücadele kapsamında her türlü tedbiri alan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, çalışanlarına "antikor" testi yaptırdı.

Yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid 19 pandemisi sonucu yaşanan karantina günlerinden 'yeni normal' sürece dönerken, hastalığı geçiren ve geçirmeyen birçok kişi bağışıklık kazanıp kazanmadığını merak ediyor. Bununla birlikte, pek çok işyeri de çalışanlarının bağışıklık oranlarını tespit ederek, normal hayata dönüş adımlarını ona göre belirliyor. Tüm bunlar, antikor testlerinin önemini ortaya koyuyor. Bu nedenle AOSB Bölge Müdürlüğü, çalışanlarının sağlığına verdiği önemle toplam 108 çalışanına antikor testini ücretsiz uygulattı.

KAN ÖRNEKLERİ ALINDI

AOSB Bölge Müdürlüğü Fuaye alanında, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak, sağlık ekibi tarafından tüm çalışanlardan kan örnekleri alındı.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, hastalığı belirtisiz geçiren kişilerin belirtili geçirenlerden daha fazla olduğunun bildirildiğini belirterek,"Bu nedenle yapılan antikor testi ile çalışanlarımızın bu virüse karşı bağışıklık kazanıp kazanmadıklarını tespit etmeyi amaçladık" dedi.

Akpınar, "Çalışanlarımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Bu nedenle Yeni Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığımızcahazırlanan 'Covid – 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan uyarılara harfiyen uyulmaktadır" bilgisini verdi.

ANTİKOR TESTİ NEDİR?

İnsanlar, hastalığa yol açan virüsler gibi yabancı bir patojene maruz kaldıklarında, vücutta kan ve dokularda yaşayan antikorlar üremeye başlar. Bu proteinler, virüse yapışarak, kendisini kopyalamasını ve enfeksiyonun vücutta daha fazla yayılmasını engeller. Böylece virüsü yok eder. Antikor ya da seroloji testi, vücudun bu antikorları üretip üretmediğine bakıyor.

Kaynak: Bültenler