Aosb Başkanı Sütcü: "Teşvikler Arz ve Talebe Göre Verilmeli"

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, sanayi yatırımlarında teşviklerin, arz ve talebe göre verilmesi gerektiğini söyledi. Sütcü, "Memleketimize döviz kazandıracak ya da ithal ettiğimiz ürünleri üretecek sektörlerin teşvik edilmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum" dedi.



AOSB Başkanı Bekir Sütcü, Sami Altınkaya'nın moderatörlüğünü üstlendiği "QNB Finansbank KOBİ ve Tarım Bankacılığı KOBİ Buluşmaları" toplantısında, AOSB'nin büyümesi, gelişmesi ve yeni yatırımlar konusunda açıklamalarda bulundu. AOSB'de kapasite oranının yüzde 80'e ulaştığını belirten Başkan Sütcü, son üç yılın rekorunu kırdıklarını söyledi.



Başkan Sütcü, AOSB'de enerji ve suyun tek sayaçtan alınarak, 450-500 firmaya dağıtımının yapıldığını belirterek, "2017 yılının 9. ayına kadar olan tüketim rakamlarımız ile 2016 yılının ilk 9 ayının tüketim rakamlarını karşılaştırdığımızda kullanım oranlarının arttığını görmekteyiz. Bu, sanayi bölgemizde üretim hızının artarak devam ettiğinin göstergesidir. Organize Sanayi Bölgemizde tekstil ağırlıklı sanayicilerimiz var. Tekstildeki ihracat artışının da bunda etkisi var elbette. Yeni tesisler son derece az ancak, mevcut fabrikalarımızdaki kapasite artışı, enerji tüketim oranlarımıza olumlu yansıyor" dedi.



"İhracatımız artacak"



Ekonomideki olumlu gelişmelerin sanayi üretimini ve ihracatı doğrudan etkilediğini dile getiren Başkan Sütcü, şunları söyledi:



"Merkez Bankası geçen hafta çok güzel bir karar aldı. İhracat için kullanılan kredilerde dövizi 3.7'ye sabitledi. Ben buradan Ekonomi Bakanımız başta olmak üzere, bürokratlarına, Eximbank ve tüm emeği geçen yetkilere teşekkür ediyorum. Bu çok büyük bir olay. Yaklaşık olarak 6 milyar dolarlık kaynak sağlandı. Sağlanan bu kaynağın ihracatımızı büyük ölçüde arttıracağını düşünüyorum. Bunun yanı sıra, Devletimizin 23 ili cazibe merkezi haline getirecek yatırım ve iyileştirme çalışmaları var ancak, henüz sonuçlanmadı. Bunların da bir an önce gerçekleştirilmesini bekliyoruz."



Bekir Sütcü, sanayiciler olarak katma değeri yüksek ürünler üretmek istediklerini de dile getirerek, "Önemli olan soru, biz Türkiye'de ne yapmaya çalışıyoruz. Ortalama 1 dolar, 1,2 dolar, 1,3 dolar olan kilogram fiyatlarını nasıl 2 dolara ya da, 4 dolara çıkartabiliriz? 1,2 dolardan, 4'e çıkmaz ama biz 2'ye de razıyız. Önemli olan bu noktada aşama sağlamak" diye konuştu.



Teşvik hesapları iyi yapılmalı



Uygulanan teşvik politikalarına da değinen Başkan Sütcü, "Bizim yatırımlarımız daha fazla hızlanacak ancak, Adana, Mersin, Gaziantep'te yatırım yapacak insanlar teşvik uygulamalarını bekliyor. Ben burada yine hükümet yetkililerimizden, Kalkınma Bakanlığımızdan, bu işte karar verici olanlardan özellikle rica ediyorum. Doğu ve Güneydoğu'da uygulanan teşviklerle gerçekleştirilecek yatırımlardan ülkemiz ne kadar kazanacak? İstihdamı, ekonomiyi ve ihracatı arttıracak mı? 10 yıl sonrasını da düşünerek bunların hesabı yapılmalı" ifadelerini kullandı.



AOSB Başkanı Sütcü, teşvikin arz ve talebe göre verilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Memleketimize döviz kazandıracak ya da ithal ettiğimiz ürünleri üretecek sektörlerin teşvik edilmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.



Devlet destekliyor, sanayici üretiyor



Başkan Sütcü, sanayi bölgelerinde 500 kadar firmaları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Sanayicilerimizin bazıları bizzat bana gelerek kredi garanti fonundan faydalandıkları için üretimlerini sürdürebildiklerini söylüyor. Bölgemizde kapasite kullanım oranlarını artması da buna işarettir. Ülkemizin kalkınıp, gelişmesi için sanayicilerimiz de duyarlı olduğu için kapasite kullanımları artıyor. Madem devlet bize bu kadar destek veriyor, omuz veriyor bizde bunu daha ilerilere taşımak durumundayız. 2016'nın sonlarına baktığımız zaman 'yüzde 2'lerde bile büyüme olmuyor' diyorlardı ne oldu da Türkiye yüzde 5-6'lara kadar büyüdü. Hatta çift haneli rakamlara ulaşacak diyoruz. Bununla ilgili alt yapı lazım."



AOSB yatırım için hazır



Konuşmasının sonunda AOSB'nin yatırımcılar açısından avantajlarına da değinen Başkan Sütcü, "Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde altyapı ile alakalı eksiğiniz yok. 1 milyon metrekarelik bir genişleme alanımız var. Mevcutta ise yeni yatırımlar için 500 dönüm yerimiz var. Metrekaresini 150 TL'den satışa sunuyoruz. Yatırımcılarımıza yüzde 10 peşinatla 1 yıl vade imkanı tanıyoruz. Tamamen elektronik ortamda kurumsal ve profesyonel hizmet veren bölge müdürlüğümüz oluşmuş durumda. Her şeyimizle hazırız. OSB'ler arasında Türkiye'de ilk 5'teyiz. Her bakımdan hazırız ve tek amacımız memleketimizin istihdamına ve ekonomisine katkı sağlamaktır" dedi.



Toplantıya, ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atilla Menevşe, Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç ve QNB Finansbank Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın, AOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, AOSB Bölge Müdürü Mustafa Keskin ve sanayi bölgesinde faaliyet yürüten sanayiciler katıldı. - ADANA