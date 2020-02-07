AOSB 8'inci Futbol Turnuvası Başladı

07.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:38

Bölge sanayicileri ile çalışanlarının buluşmasını, kaynaşmasını ve motivasyonlarını sağlamak amacıyla düzenlenen turnuvanın Huzurevleri Mahallesindeki Park Arena Halı Sahası'nda gerçekleştirilen ilk hafta karşılaşmalarında dostluk, kardeşlik, dürüstlük ve centilmenliğin hakim olduğu gözlendi.

Sporun özellikle futbolun birleştirici yönleri ön planda tutularak gerçekleştirilen turnuvanın ilk hafta karşılaşmalarına sanayiciler ve çalışanlarının yanı sıra aileleri de katılarak oyunculara tribünlerden yaptıkları tezahüratlarla moral ve motivasyon sağladı.

Pazar günü boyunca heyecan fırtınasında geçen turnuvanın ilk haftasında gerçekleştirilen 16 karşılaşmada, 32 takım centilmenlik duygularıyla mücadele etti.

Kaynak: Bültenler