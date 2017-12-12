AÖL soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2017 MEB Açık Öğretim Lisesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 9-10 Aralık 2017 tarihlerinde 2017 1. dönem Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) sınavları yapılacak. Peki, AÖL sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? Açıköğretim Açık Lise sınavı saat kaçta? İşte AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ve sınav hakkında tüm detaylar...

AÖL SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavından sonra sınav sonuçları ve sınav soru ve cevapları internette aratılmaya başlanıyor. MEB tarafından açıklanacak olan AÖL sınav soru ve cevapları yaklaşık bir hafta sonra açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları ve soru cevapları için aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.



AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER

Diplomaları sonuçları açıklanmasından sonra en kısa süre içerisinde hazırlanarak koordinatör Halk Eğitim Merkezlerine gönderilecektir.

Mezun olduğuna dair belgeye ihtiyaç duyanlar işlemlerini yaptırdıkları irtibat bürolarına (Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi) başvurabilirler. (Çok zorunlu olmadıkça, çıkma belgesi istemeyiniz bunun yerine "İlgili Makama"mezuniyet yazısı alabilirsiniz.)

"Mezuniyet incelemesinde" olan öğrenciler çıkma belgesi alamazlar. Mezuniyet İncelemesinde olan öğrencileriin durumları gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra mezun konuma geleceklerdir.