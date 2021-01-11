AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 2020-2021 kayıt yenileme ve Açık lise sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 1. dönem sınavları dönem başında yayımlanan takvime göre 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecekti. Kovid-19 sebebiyle yüz yüze yapılacak sınavlar ileri bir tarihe ertelendi. MEB Bakanlığı 2. dönem kayıtlarının ertelendiğini açıkladı. Peki, AÖL 1. Dönem sınavları online mı yapılacak? AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 1. dönem sınavları dönem başında yayımlanan takvime göre 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecekti. Kovid-19 sebebiyle yüz yüze yapılacak sınavlar ileri bir tarihe ertelendi. MEB Bakanlığı 2. dönem kayıtlarının ertelendiğini açıkladı. Peki, AÖL 1. Dönem sınavları online mı yapılacak? AÖLsınavları ne zaman yapılacak? AÖL 2020-2021 kayıt yenileme ve Açık lise sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar haberimizde...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-2021 Eğitim yılının AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri henüz belirlenmedi. MEB ise konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı;

"2020/ 2. DÖNEM YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELİRLENEREK EN KISA SÜREDE PAYLAŞILACAKTIR.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İLE İLGİLİ TÜM BİLDİRİMLER İÇİN WEB SİTEMİZİ TAKİP ETMENİZ ÖNEMLE RİCA OLUNUR."

AÇIK LİSE SINAVLARI 2021 NE ZAMAN OLACAK?

Açık Öğretim Lisesi sınavları ile ilgili henüz bir tarih duyurulmadı. MEB ise konuya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı;

"5 ARALIK 2020 CUMARTESİ ve 6 ARALIK 2020 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI

KOVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR.

GELİŞMELERLE İLGİLİ OKULUMUZUN WEB SİTESİNDEN DUYURU YAPILACAKTIR."