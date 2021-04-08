AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise AÖL 3. dönem sınav tarihleri!
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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu merak edilen konulardan biri oldu. Açık Lise sınavları sonrası 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise AÖL 3. dönem sınav tarihleri!
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu merak edilen konulardan biri oldu. Açık Lise sınavları sonrası 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise AÖL 3. dönem sınav tarihleri!
AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Lise sınavları tarihleri henüz belli değil. Açık Lise (AÖL) 3. dönem sınavları tarihleri koronavirüs sebebiyle henüz tarihleri belli değil. Fakat, Temmuz ayı içerisinde yapılması bekleniyor.
AÇIK LİSE (AÖL) SINAV SONUÇLARI
AÖL 2. dönem sınavları 29 Mart tarihinde sona erdi. Henüz açıklanmayan sınav sonuçları, son yapılan sınavda 1 Mart tarihinde sona erip 11 Mart tarihinde erişime açıldı.