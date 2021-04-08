AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise AÖL 3. dönem sınav tarihleri!

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu merak edilen konulardan biri oldu. Açık Lise sınavları sonrası 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise AÖL 3. dönem sınav tarihleri!