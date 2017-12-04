AÖL sınavı ne zaman yapılacak?

Lise eğitimine örgün olarak devam edemeyenler ve uzaktan eğitim alanlar Açıköğretim Lise sınav tarihlerini merak ediyor. AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? AÖL birinci dönem sınavları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı sınav tarihlerini açıkladı. Peki AÖL sınav giriş yerleri belli oldu mu? Açık Öğretim Lisesi sınavlarına girecek öğrenciler, haberimizde yer alan link üzerinden AÖL sistemine giriş yaparak sınavlara nerede gireceklerini öğrenebilecekler.

AÖL BİRİNCİ DÖNEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri aöl.meb.gov.tr adresi üzerinden adaylara duyurulacak. Adaylar AÖL sınav giriş belgesini internet üzerinden sorgulayabilecek.