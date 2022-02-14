Açıköğretim Lisesi sınav dönemi yaklaşırken öğrenciler sınav dönemi hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki AÖL sınavları ne zaman? 2022 AÖL sınavları online mı? Sınava katılım gösterecek binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak sorularının cevaplarını bir araya getirdik... AÖL sınavı ne zaman? 2022 AÖL sınav tarihi belli oldu mu?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SINAVLARI 1 Mart saat 09:30/ 10 Mart saat 23:59 arası yapılacaktır.

2022 AÖL SINAVLARI ONLINE MI?

Sınavlar (ÇEVRİM İÇİ) olarak yapılacaktır.

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