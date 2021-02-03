AÖL sınavı ne zaman? 2021 Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav tarihleri ne zaman yapılacak?

Lise eğitimini dışarıdan sürdüren pek çok öğrenci, koronovirüs pandemisi sebebiyle ertelenen MEB Açık Lise (AÖL) sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, AÖL sınavı ne zaman? 2021 Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav tarihleri ne zaman yapılacak?

Lise eğitimini dışarıdan sürdüren pek çok öğrenci, koronovirüspandemisi sebebiyle ertelenen MEB Açık Lise (AÖL) sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, AÖL sınavı ne zaman? 2021 Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav tarihleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar haberimizde...

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

Lise eğitimini dışarıdan sürdüren pek çok öğrenci, MEB Açık Lise (AÖL) sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Konuya ilşkin açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.

2020'nin Aralık ayına yapılması planlanan AÖL 1. dönem sınavları, artan corona virüs vakaları sonucu alınan önlemlerle birlikte ileri bir tarihe ertelenmişti.

Selçuk, Twitter hesabından ertelenen AÖL sınavlarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

SINAVLAR ÇEVRİM İÇİ ORTAMDA GERÇEKLEŞECEK

"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021'de, II. Dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."

AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarıda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.