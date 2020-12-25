AÖL sınav uygulama takvimi açıklandı! MEB Açık Öğretim Lisesi online sınav ne zaman olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2019 Yılı Sınav Uygulama Takvimine göre AÖO- AÖL- AÖİHL- MAÖL, LGS, İOKBS, MTSk tarihleri belli oldu. Peki AÖL sınav uygulama takvimi açıklandı! MEB Açık Öğretim Lisesi online sınav ne zaman olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2019 Yılı Sınav Uygulama Takvimine göre AÖO- AÖL- AÖİHL- MAÖL, LGS, İOKBS, MTSk tarihleri belli oldu. Peki AÖL sınav uygulama takvimi açıklandı! MEB Açık Öğretim Lisesi online sınav ne zaman olacak? İşte detaylar haberimizde...

2020 MEB SINAV TAKVİMİ

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi II. Dönem Sınavı 2019-2020 AÖO- AÖL- AÖİHL- MAÖL/ 2 21-22 Mart 2020 tarihlerinde yapılacak.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2020/İOKBS 25 Nisan 2020 tarihinde yapılacak.

Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) 2020/MS 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2019-2020 AÖO- AÖL- MAÖL/ 3

4-5 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak.

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 2020-2021 AÖO- AÖL- AÖİHL- MAÖL/ 1 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak.

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı 2020/MTSK e-Sınavı 81 ilde haftanın 7 (yedi) günü esınav salonlarında randevulu sistemle gerçekleştirilecektir.

Tüm Bakanlıklara Bağlı/İlgili kurum ve Kuruluşlarla Yapılacak Olan Protokollü Sınavlar Sınav protokollerinde belirtilecektir.

AÖL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖL sınavları için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli bir duyuru geldi. Sınavların 3 oturum halinde yapılacağını duyuran AÖL, "Sınav takviminde belirtilecek gün ve saatlerde olmak üzere toplam 3 (üç) oturum olarak 2 (iki) günde tamamlanacaktır" ifadelerini kullandı. 26-27 Aralık tarihlerinde sınavlara girecek olan adaylar her bir oturumda kendilerine atanan derslerden oluşan testleri tamamlayacaklar.