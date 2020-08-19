AÖL sınav sonucu bugün açıklanacak mı? MEB AÖL sınav sonucu ne zaman açıklanacak? AÖL kayıt yenileme ne zaman?
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AÖL sınav sonucu bugün açıklanacak mı? MEB AÖL sınav sonucu ne zaman açıklanacak? AÖL kayıt yenileme ne zaman?

MEB, Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlrının 17 Ağustos'ta açıklanacağını çalışma takviminde belirtmişti. Yapılan değişiklikle sınav sonucu tarihi takvimden kaldırıldı. Merakla AÖL sınav sonuçlarını bekleyen öğrenciler, AÖL sonuçları 19 Ağustos'ta açıklanır mı araştırıyor. AÖL kayıt yenileme ve sınav takvimi haberimizde.

AÖL sınav sonucu bugün açıklanacak mı? MEB AÖL sınav sonucu ne zaman açıklanacak? AÖL kayıt yenileme ne zaman?
19.08.2020 16:08 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:12

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ertelenen AÖL 2. dönem sınavlarını geçtiğimiz ay gerçekleştirmişti. MEB'in takviminde 17 Ağustos olarask görünen sınav sonuç tarihi geçmesine rağmen sonuçlar açılanmadı. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

MEB'in sınav takvimine göre 17 Ağustos'ta açıklanması beklenen AÖL sonuçları için henüz bir gelişme yaşanmadı. AÖL sonuçlarının her zaman saat 10.00'da erişime açılıyordu. Sonuçların bugün ya da önümüzdeki günlerde aynı saatte açıklanması bekleniyor.

AÖL sınav sonucu bugün açıklanacak mı? MEB AÖL sınav sonucu ne zaman açıklanacak? AÖL kayıt yenileme ne zaman?
AÖL takvimi

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınava katılan adaylar, sınav sonuçları açıklandığı anda MEB'in http://aolweb.aol.meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle AÖL sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Açıköğretim Lisesi 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos – 9 Ekim 2020 tarihleri arasında slınmaya başlayacak.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlaraİtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.

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