AÖL sınav sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak?

AÖL sonuçları, sınavdan çıkan öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Eğitim öğretim hayatını dışarıdan sürdüren on binlerce öğrencinin katılım sağladığı Açıköğretim Lisesi sınavı, bugün 9-10 Aralık tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın sona ermesiyle birlikte birçok öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımlayacağı AÖL sınav sonuçları hakkında detayları sorgulamaya başladı. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sorular ve cevaplar hakkında bazı bilgiler

AÖL SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavından sonra sınav sonuçları ve sınav soru ve cevapları internette aratılmaya başlanıyor. MEB tarafından açıklanacak olan AÖL sınav soru ve cevapları yaklaşık bir hafta sonra açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları ve soru cevapları için aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER

Diplomaları sonuçları açıklanmasından sonra en kısa süre içerisinde hazırlanarak koordinatör Halk Eğitim Merkezlerine gönderilecektir.

Mezun olduğuna dair belgeye ihtiyaç duyanlar işlemlerini yaptırdıkları irtibat bürolarına (Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi) başvurabilirler. (Çok zorunlu olmadıkça, çıkma belgesi istemeyiniz bunun yerine "İlgili Makama"mezuniyet yazısı alabilirsiniz.)

"Mezuniyet incelemesinde" olan öğrenciler çıkma belgesi alamazlar. Mezuniyet İncelemesinde olan öğrencileriin durumları gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra mezun konuma geleceklerdir.