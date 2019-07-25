AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak MEB açıkladı!

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılan Açık Lise 3. dönem sonu sınavları sonrasında gözler MEB'ten gelecek haberde. Milli Eğitim Bakanlığı, binlerce öğrenci tarafından merak edilen AÖL sınav sonuçları tarihini iş takviminde açıkladı. İşte detaylar...

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

MEB tarafından verilen tarihe göre AÖL sınav sonuçları 1 Ağustos 2019 tarihinde belli olacak. AÖL sınav sonucunuzu, MEB Açık Öğretim Lisesi resmi sitesinden (http://aol.meb.gov.tr) öğrenebilirsiniz.

Sınav sonuçlarınızı sisteme kullanıcı adınız ve şifreniz ile girip sınav sonuçları kısmından öğrenebilirsiniz. Dönem dersleri kısmından da önceki bütün sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca Alo 147 çağrı merkezini arayarak da sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

Hafta sonu yapılan AÖL 3. dönem sınavı soruları ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu hafta içinde http://aol.meb.gov.tr resmi sitesi üzerinden yayınlandı.

AÖL 3. DÖNEM SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAPLARI

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İŞ TAKVİMİ

Toplam kaç kredi ile mezun olabiliyorum?

Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için en az 192 kredi alınması gerekir.

Açık Öğretim Lisesini kaç dönemde bitirebilirim?

Açık Öğretim Lisesine; kayıtlı öğrenciler toplam 8 (sekiz) dönemde gerekli krediyi tamamlamak kaydıyla mezun olabilirler.

Mezun oldum. Geçici Mezuniyet Belgesini nasıl alabilirim?

Mezun olan öğrenciler geçici mezuniyet belgelerini bağlı oldukları Halk Eğitim Merkezlerinden alabilirler.

Diplomamı nasıl ve nereden alabilirim?

Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.