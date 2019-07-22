AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 3. dönem sınav sonuçları için tarih verdi!

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, 3. dönem sınavına 6-7 Temmuz tarihlerinde girdiler. MEB tarafından sınav sonrasında soru ve cevap anahtarı adayların erişimine açılmıştı. Doğru cevaplarını kontrol eden öğrenciler, AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı günü beklemeye başladılar.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

MEB tarafından verilen tarihe göre AÖL sınav sonuçları 1 Ağustos 2019 tarihinde belli olacak. AÖL sınav sonucunuzu, MEB Açık Öğretim Lisesi resmi sitesinden (http://aol.meb.gov.tr) öğrenebilirsiniz.

Sınav sonuçlarınızı sisteme kullanıcı adınız ve şifreniz ile girip sınav sonuçları kısmından öğrenebilirsiniz. Dönem dersleri kısmından da önceki bütün sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca Alo 147 çağrı merkezini arayarak da sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

Hafta sonu yapılan AÖL 3. dönem sınavı soruları ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu hafta içinde http://aol.meb.gov.tr resmi sitesi üzerinden yayınlandı.

AÖL 3. DÖNEM SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAPLARI

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