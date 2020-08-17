AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sonuçları nasıl öğrenilir? AÖL sonuç sorgulama linki
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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sonuçları nasıl öğrenilir? AÖL sonuç sorgulama linki

Açıköğretim Lise programı sınavı 25-26 Temmuz tarihinde gerçekleşti. Sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. MEB, AÖL sonuçlarının 17 Ağustos'ta açıklanacağı duyurdu.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sonuçları nasıl öğrenilir? AÖL sonuç sorgulama linki
17.08.2020 08:45 | Son Güncelleme: 17.08.2020 08:49

Günlerdir beklenen sınav sonuçları bugün açıklanacak. 3 hafta sonra sonuçlara kavuşacak olan öğrenciler bir hayli heyecanlı... Sık sık AÖL sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? sorusuna cevap aranıyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, yayınladığı bildiriyle AÖL sonuçlarını 17 Ağustos tarihinde aol.meb.gov.tr adresinden açıklayacak. Bakanlığın, AÖL sonuçlarını 10.00'da erişime açmasını bekleniyor.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Açıköğretim Lisesi 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos – 9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

MEB'DEN AÇIKLAMA

MEB'in Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi; "Zorunlu eğitim çağı dışına çıkmış ve eğitimlerini çeşitli nedenlerle tamamlayamamış vatandaşlarımıza yönelik açık öğretim hizmetleri, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı açık öğretim okulları aracılığıyla yürütülmektedir.

Koronavirüs salgınına karşı ülkemizde yürütülen hızlı ve etkin mücadele kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılında örgün eğitime devam eden öğrencilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1. dönem aldığı ders notlarıyla bir üst sınıfa geçmeleri veya mezun olmaları sağlanmıştır. Örgün eğitime devam eden öğrencilere sağlanan bu imkândan açık öğretim okullarına kayıtlı ve 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış, 3. dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan tüm öğrenciler de faydalanacaktır.

Açık öğretim okullarında öğrenim gören örgün eğitim çağı dışına çıkmış öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3. dönem sınavları yapılmış kabul edilerek öğrencilerin 3. dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılarak bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacaktır. Millî Eğitim Bakanlığının sunduğu bu imkândan; açık öğretim okullarında kayıtlı 3. dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan yurt içi ve yurt dışındaki öğrenciler faydalanacaktır."

AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

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