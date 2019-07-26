AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL giriş ile 3. dönem sınav sonuçları sorgula!

AÖL sınav sonuçları için geriye sayım başladı. Açık Öğretim Lisesi faaliyetlerini, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürmektedir. Örgün öğretim gibi 4 yıl yani sekiz dönem olan Açık liseyi yılda 3 dönem sınavına girerek 2,5 senede bitirmek mümkün. 2019 AÖL 3. dönem sınavı 6-7 Temmuz'da yapılmıştı. AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav sonuçları AÖL giriş ile nasıl sorgulanır detayları haberimizde.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

MEB tarafından verilen tarihe göre AÖL sınav sonuçları 1 Ağustos 2019 tarihinde belli olacak. AÖL sınav sonuçları sorgulaması, MEB Açık Öğretim Lisesi resmi sitesinden (http://aol.meb.gov.tr) sisteme kullanıcı adınız ve şifreniz ile girip sınav sonuçları kısmından öğrenebilirsiniz.

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

Hafta sonu yapılan AÖL 3. dönem sınavı soruları ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu hafta içinde http://aol.meb.gov.tr resmi sitesi üzerinden yayınlandı.

AÖL 3. DÖNEM SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAPLARI

Toplam kaç kredi ile mezun olabiliyorum?

Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için en az 192 kredi alınması gerekir.

Açık Öğretim Lisesini kaç dönemde bitirebilirim?

Açık Öğretim Lisesine; kayıtlı öğrenciler toplam 8 (sekiz) dönemde gerekli krediyi tamamlamak kaydıyla mezun olabilirler.

Mezun oldum. Geçici Mezuniyet Belgesini nasıl alabilirim?

Mezun olan öğrenciler geçici mezuniyet belgelerini bağlı oldukları Halk Eğitim Merkezlerinden alabilirler.

Diplomamı nasıl ve nereden alabilirim?

Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.