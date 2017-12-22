AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - (AÖL MEB 2017) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları bu hafta açıklanabilir. 1. dönem AÖL vize sınavı 9-10 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Yüzlerce aday sınav sonuçları için MEB'den resmi açıklama beklemekteler. Şimdiye kadar Açık Öğretim Lisesi vize sınav sonuçları için resmi bir açıklama gelmedi. AÖL sonuçları için detaylı bilgiler...

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarının bu hafta açıklanması bekleniyor. MEB tarafından açıklanacak olan 1. dönem vize sınav sonuçları MEB'in resmi site üzerinden duyurulacak. Sınav sonuçları aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresinden duyurulacak.

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce kişinin beklediği AÖL 1. Dönem sınav sonuçları açıklandığı zaman http://aol.meb.gov.tr/ adresinden eş zamanlı olarakta sorgulayabilirsiniz. Şimdiye kadar resmi bir duyuru gelmedi.

2017 AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SORU VE CEVAPLARI

09-10 Aralık 2017 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilen Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017/1.dönem Sınavı soru ve cevap anahtarı açıklandı.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Diplomaları sonuçları açıklanmasından sonra en kısa süre içerisinde hazırlanarak koordinatör Halk Eğitim Merkezlerine gönderilecektir.

Mezun olduğuna dair belgeye ihtiyaç duyanlar işlemlerini yaptırdıkları irtibat bürolarına (Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi) başvurabilirler. (Çok zorunlu olmadıkça, çıkma belgesi istemeyiniz bunun yerine "İlgili Makama"mezuniyet yazısı alabilirsiniz.)

"Mezuniyet incelemesinde" olan öğrenciler çıkma belgesi alamazlar. Mezuniyet İncelemesinde olan öğrencileriin durumları gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra mezun konuma geleceklerdir.

MOBİL UYGULAMA

Açık Öğretim Liseleri Mobil Uygulaması, uygulama marketlerdeki yerini aldı. Öğrencilerimiz Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sisteminde yaptıkları tüm işlemleri mobil uygulama üzerinde de yapabileceklerdir. Mobil Uygulama ile öğrencilerimiz;

Kendilerine gelen mesajları takip edebilecek,

Dönem Bilgilerini görebilecek,

Ders ve Kredi Bilgilerini öğrenebilecek,

Ders Seçim İşlemlerini yapabilecek,

Sınav Giriş Yeri ve Sonuçlarını öğrenebileceklerdir.