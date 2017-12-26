AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları sorgula

Açık Öğretim Lisesi okuyan binlerce aday 9 ve 10 Aralık'ta yapılan 1. dönem sınavını geride bıraktı. Şimdi ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ''AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusunun yanıtını bekliyor. MEB, bu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken aol.meb.gov.tr adresinden binlerce aday 2017 AÖL sınav sonuçları sorgulaması yapıyor. Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandığı an sabah.com.tr'den haberdar olabilirsiniz.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 9 ve 10 Aralık'ta yapılan AÖL sınavı ile ilgili henüz resmi bir duyuru yayımlamadı. Önceki yapılan sınavlara baktığımızda sonuçlar 1 aylık bir zaman dilimi içerisinde açıklanmıştı. Buna göre sınav sonuçlarının yeni yıla girilmeden açıklanması bekleniyor.

AÖL'DEN MEZUN OLMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi "ortak", 80 kredi ise "alan" kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi "ortak", 72 kredi ise "seçmeli" derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.

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