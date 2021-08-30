AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL ek sınavlarının yapılması sonrası gözler sınav sonuçlarının açıklanmasına çevrildi: MEB'den gelecek açıklama beklenirken öğrenciler, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusunun yanıtını araştırdı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Lisesi ek sınavları 20 Ağustos'ta son buldu. Sınavların tamamlanması sonrası gözler sonuçlara çevrildi. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim Lisesi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında MEB tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak daha önceki sınavlar 28 Temmuz'da son bulmuş sonuçlar 4 Ağustos'ta açıklanmıştı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Bu durum göz önünde bulundurulduğundasonuçların 4 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.