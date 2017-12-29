AÖL sınav sonuçları için beklenen tarih o gün mü olacak? AÖL sınav sonuçları, öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurt genelinde gerçekleştirdiği sınavlara katılım sağlayan öğrenciler, AÖL sınav sonuçları bilgisinin açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, mezun olabilmek veya sınıf atlayabilmek için sınavlara katılım sağlayan adayların merakla araştırdığı AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

AÖL sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirmesini tamamlamasının ardından kamuoyu ile paylaşılacak. Liseyi dışarıdan okumak zorunda olanların araştırdığı konular arasında yer alan AÖL sınav sonuçları, değerlendirmenin ardından sistem üzerinden kolayca sorgulanabilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman ve nasıl öğrenilir? İşte, detaylı bilgiler

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 9- 10 Aralık tarihinde gerçekleştirdiği sınavların ardından sorgulanmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama gelmedi ancak AÖL sınav sonuçlarının 31 Aralık tarihine kadar açıklanması öngörülmektedir.

AÖL SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

09-10 Aralık 2017 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilen Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017/1.dönem Sınavı soru ve cevap anahtarı açıklandı.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER

Diplomaları sonuçları açıklanmasından sonra en kısa süre içerisinde hazırlanarak koordinatör Halk Eğitim Merkezlerine gönderilecektir.

Mezun olduğuna dair belgeye ihtiyaç duyanlar işlemlerini yaptırdıkları irtibat bürolarına (Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi) başvurabilirler. (Çok zorunlu olmadıkça, çıkma belgesi istemeyiniz bunun yerine "İlgili Makama"mezuniyet yazısı alabilirsiniz.)

"Mezuniyet incelemesinde" olan öğrenciler çıkma belgesi alamazlar. Mezuniyet İncelemesinde olan öğrencileriin durumları gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra mezun konuma geleceklerdir.

SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkatealınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.