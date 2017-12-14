AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL sınavları 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleşti. Hemen arkasından AÖL sınav soru ve cevaplarının yayınlanıp yayınlanmadığı merak edildi. Diğer yandan Açık lise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak konusu oldu. İşte AÖL sınavlarına ilişkin merak edilen soruların yanıtları...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı açık liselerin 2017 yılında 1. Dönem sınavları 9 Aralık Cumartesi ve 10 Aralık Pazar günü yapılacak olan sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair net bir tarih bilinmiyor.



AÇIK LİSE SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?



9-10 Aralık tarihinde gerçekleştirilen AÖL sınavının soruları ve cevapları öğrenciler tarafından, kendi başarılarını ölçmek amacıyla merakla araştırılmaya devam ediliyor. Fakat AÖL sınav soruları ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağına dair net bir tarih henüz verilmemektedir.



AÇIK LİSE SINAVINDA PUANLAMA NASIL OLUYOR?



AÖL ders geçme notu son değişikliklerle birlikte 45'ten 50'ye çıkarılmıştır. AÖL sınavından 50 alan öğrenci dersi geçer. Öğrenciler için her dersten 20 soru sorulmaktadır. Her sorunun puan değeri 5'tir. MEB 2016-2017 eğitim öğretim döneminde sınavdan geçme puanını 50 olarak belirlemiştir. Öğrenci sınavda 20 sorudan en az 10 soruya "doğru" cevap verdiyse, sınavdan geçmiş demektir.