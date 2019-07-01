AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı? Açık lise 3. dönem sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak Açık lise 3. dönem sınavı için öğrenciler heyecanlı bekleyiş içinde. Bu bekleyiş ile birlikte sınava girecekleri yeri öğrenmek için AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı kontrol ediyorlar. Önümüzdeki hafta sonu yapılacak AÖL sınav giriş yerleri, sınav giriş belgesi ve sınava dair detaylar haberimizde.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

AÖL sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. MEB Açık lise resmi sitesi aol.meb.gov.tr üzerinden açıkladığı takvime göre sınav giriş yerleri 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Açık lise 3. dönem sınav sonuçları, 1 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.

SINAV SONUCUNA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 5 (beş) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 10 (on) takvim günü içinde yapmaları gerekmektedir

İtirazlar için öncelikle, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin,

1 - T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara-Beşevler veya

2 - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara-Merkez veya

3 - Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Küçükesat

Şubelerinden herhangi birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile 20 (Yirmi) TL itiraz ücreti yatırılacaktır.

Ekte verilen dilekçenin doldurularak, banka dekontu ile birlikte aşağıda yazılı adrese gönderilmesi gerekmektedir.

Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmamaktadır.

Dilekçe ve dekontun gönderileceği adres:

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME ve SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı)

06500 Teknikokullar/ ANKARA