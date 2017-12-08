AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı? - 2017 AÖL sınav belgesi sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Mesleki Açık Öğretim Lisesi (MAÖL) ve Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitim gören öğrenciler için 2017-2018 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları 9-10 Aralık'ta yapılacak. Öğrenciler sınava nerede katılacaklarını araştırıyor. Peki, AÖL sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? AÖL sınav giriş belgesi çıkartma ekranı nereden görüntülenir? İşte AÖL öğrenci girişi ve AÖL sınav giriş belgesi hakkında merak edilen her şey...

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK? 2017

Eğitim hayatına açık öğretimden devam eden öğrenciler için 2017-2018 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları 9-10 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Mezun olabilmek için ve kredilerini yükseltebilmek için sınava katılacak öğrenciler, sınav heyecanını yaşarken bir yandan da sınava nerede katılacaklarını merak ediyor. Fakat AÖL sınav giriş belgesini henüz yayınlamadı. Geçtiğimiz sınavlara göre bakarsak AÖL sınav giriş belgesinin 2-3 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKARTMA EKRANI! AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ

Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren öğrencilerin 9-10 Aralık'ta katılacağı sınav giriş belgesi AÖL tarafından AÖL'ün öğrenci giriş panelinden yayınlacak. Açık Öğretim Lisesi'nde ilk defa sınava girecek öğrenciler sınav giriş belgesini nereden çıkartabileceğini merak ediyor. AÖL sınav giriş belgesi çıkartabilmek için AÖL'ün öğrenci girişi ekranından öğrenci numarası ve şifresi ile sisteme giriş yapması gerekmektedir. Sınav giriş belgesi yayınlandığı zaman açılan pencerede sol taraftaki sekmelerde gözükecektir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR?

a) İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,

b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar,

c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/ Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlar başvurabilir.